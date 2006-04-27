Черновецького просять підняти ціни на хліб

ВАТ «Київхліб» виступає за перегляд цін на хлібобулочні вироби в столиці у бік їхнього підвищення. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор ВАТ «Київхліб» Петро ПАРХОМЕНКО.

За його словами, нинішні ціни на хліб були встановлені ще у вересні 2004 року, і з того часу не переглядалися. (Ціни на хліб у Києві регулюються Київською міською державною адміністрацією - УНІАН).

П.ПАРХОМЕНКО зазначив, що виробництво «Українського» хліба збиткове, оскільки він реалізуються за ціною 1,28 грн., а по Україні його ціна коливається від 1,38 грн. до 2 грн.

«Ціни на хліб у Києві є найнижчими”, - наголосив гендиректор «Київхліба».

Він зазначив, що в цілому компанія працює з рентабельністю 3,4%. При цьому по окремих підприємствах, що випускають хліб «Український», рентабельність у мінусі.

П.ПАРХОМЕНКО повідомив, що виробництво «Українського» становить близько 10 тис. тонн - 50% від усього виробництва хліба в столиці. «Для нормальної роботи рентабельність має бути близько 15%», - додав він.

За словами П.ПАРХОМЕНКА, ціни необхідно піднімати на 25-30 копійок, «або виділяти дотації». Він повідомив, що в четвертому кварталі 2005 року підприємству було виділено 2 млн. грн. дотацій.

Генеральний директор ЗАТ «Хліб Києва» Олег ПОНОМАРЬОВ (до складу якого входять ВАТ «Київхліб» і ЗАТ «Київмлин» - УНІАН) повідомив, що підприємство звернулося до київської влади з проханням виправити «несправедливі ціни». Проте «нова влада цю проблему не чує», додав він.

За даними компанії “Київхліб”, щодня в Києві продається близько 800 тонн хлібобулочних виробів, із яких майже 95% - продукція «Київхліба».