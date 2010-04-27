У Криму вимагають імпічменту Януковичу

Кримські організації Української народної партії, УРП "Собор", Конгресу українських націоналістів, НС "Наша Україна" вважають, що підписання Договору про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні до 2042 року є підставою для початку процедури імпічменту чинного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кримської організації УНП, про це йдеться у спільному зверненні цих політичних сил на адресу Верховної Ради України та Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Договір про продовження терміну перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації в Україні до 2042 року, підписаний Президентами України та Росії, можна вважати здачею національних інтересів України на догоду Росії. Президент України ЯНУКОВИЧ таким чином дав зрозуміти, що обслуговує інтереси не України, а іншої держави. Цей договір є грубим порушенням статті 17 Конституції України про те, що "на території України не допускається розташування іноземних військових баз", а також п. 14 Перехідного положення Конституції", - йдеться у зверненні.

На думку кримських патріотів, для пролонгації термінів перебування ЧФ РФ в Україні потрібно внести зміни до Конституції. "Однак дозвіл на такі зміни може дати лише український народ через проведення референдуму, згідно зі статтею 17 та ст. 20 розділу "Загальні засади” Конституції", - пояснюється у зверненні.

У зв’язку з вищенаведеним, представники патріотичних сил вимагають від Верховної ради "негайно розпочати процедуру імпічменту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА".