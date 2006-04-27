Янукович хоче об`єднатися з ”Нашою Україною”

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що найбільш ефективною може бути коаліція Партії регіонів і «Нашої України».

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на прес-конференції в Києві.

«Ми ніколи не приховували, що формування коаліції з блоком «Наша Україна» дозволить вирішити багато проблемних питань, і перш за все, об`єднання Заходу і Сходу і об`єднання всієї України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На думку лідера Партії регіонів, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, будучи ключовою політичною фігурою, повинен створити всі умови для зростання економіки і життєвого рівня, а парламентська коаліція - нести повну відповідальність за соціально-економічний розвиток.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів не має наміру відмовлятися від посади прем`єр-міністра заради формування коаліції з «Нашою Україною».

«Це європейський принцип формування коаліції, якщо ми відмовимося – тоді навіщо було городити такий город», - пояснив він.

Лідер Партії регіонів наголосив, що у разі іншої конфігурації коаліції Партія регіонів не має наміру блокувати роботу уряду. «В жодному випадку ми не займалися і не будемо займатися блокуванням процесів, спрямованих на зростання економіки і добробут громадян», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він також скептично висловився щодо формування помаранчевої коаліції: «Наша позиція полягає в тому, що така коаліція вже була, і показала негативний результат».

Лідер Партії регіонів також вважає, що коаліція не повинна формуватися в «кольоровому» форматі. «Ми проти того, щоб коаліція мала якийсь колір. Цей колір повинен бути державним. Коаліція повинна обслуговувати не окремі політичні сили, а інтереси держави», - упевнений він.