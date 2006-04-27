Янукович береться за ремонт ”прем`єрської” квартири
15:16, 27 квітня 2006Політика
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Доля політика: при владі отримувати хату, в опозиції обживатися
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ дотепер не відремонтував квартиру, яку він одержав у Києві під час роботи на посаді прем`єр-міністра України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«У мене є квартира, тільки я її не відремонтував, але до початку осінньої сесії (Верховної Ради – УНІАН) я це зроблю», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
В.ЯНУКОВИЧ був прем`єр-міністром з 21 листопада 2002 року по 5 січня 2005 року.
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