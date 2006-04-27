Янукович береться за ремонт ”прем`єрської” квартири

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ дотепер не відремонтував квартиру, яку він одержав у Києві під час роботи на посаді прем`єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У мене є квартира, тільки я її не відремонтував, але до початку осінньої сесії (Верховної Ради – УНІАН) я це зроблю», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ був прем`єр-міністром з 21 листопада 2002 року по 5 січня 2005 року.