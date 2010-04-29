Тимошенко подумує про мемуари

Юлія Тимошенко вважає, що події в Україні гідні мемуарів, але зараз головним завданням для політиків має стати об`єднання демократичних сил для усунення Віктора Януковича від влади. Про це лідер “батьківщини” заявила під час онлайн-конференції на своєму сайті.

"Я думаю, що книжка вийшла б цікавою, тому що останні події настільки насичені, що книга могла б зацікавити безліч читачів", - сказала Тимошенко, відповідаючи на запитання щодо її планів.

Лідер опозиції не виключила, що згодом вона напише таку книгу. "Зараз ми говоримо про необхідність об`єднання політичних сил в демократичному секторі. Так що з цією книжкою доведеться трішки почекати, відкласти як мінімум років на 15. Нам потрібно знаходити основу для об`єднання і розуміння, і саме тому книжка трошечки зачекає", - пояснила Юлія Тимошенко.