Черновецький назвав обставину, за якої він піде у відставку

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наполягає на введенні доплат для бідного населення столиці за шкідливість проживання з багатими.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, зазначивши, що ця його позиція є принциповою, «я на цьому наполягатиму».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, люди, які живуть у Києві сьогодні на зарплату нижче за прожитковий мінімум, поряд із мільярдерами-урядовцями і мільйонерами-підприємцями, страждають від цього. «У зв`язку з таким співжиттям ціни на продукти харчування, на нерухомість, на все дуже високі. Ці люди (багаті) платять будь-які гроші, вони їх не рахують, тому що багато заробляють, а звичні кияни від цього страждають. Це хвороба не тільки Києва. Я не дозволю, щоб 80% киян страждало від спільного проживання з мільярдерами і мільйонерами», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На запитання журналістів, який розмір доплат планується ввести і кому саме їх виплачуватимуть, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що вже сьогодні ця схема обговорювалася серед керівництва міста. «По 50, по 100 гривень кожному, але мені так не подобається. Мені хочеться спочатку розібратися з кожною категорією людей, і потім я скажу», - сказав мер. Він також підкреслив, що остаточне рішення щодо введення цих доплат у Києві ухвалить сесія Київради. «Але принципово: таке рішення буде втілене в життя або я піду з посади голови (міста)», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.