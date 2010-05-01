Льовочкін заробив 12 мільйонів (фотокопія декларації)

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН у 2009 році отримав 11 млн. 923 тис. 371,69 грн. сукупного доходу. Про це йдеться у його декларації про доходи, що є у розпорядженні УНІАН.

У тому числі, дивіденди, проценти, роялті склали 175 тис. 341,24 грн., заробітна плата – 198 тис. 030,45 грн., інші доходи – 11 млн. 550 тис. грн.

С.ЛЬОВОЧКІН у минулому році витратив на утримання майна 15 тис. 498 грн.

У приватній власності глави АП є земельні ділянки загальною площею 1300 кв.м, квартира площею 178,5 кв. м.

При цьому у декларації відсутні відомості щодо наявності у приватній власності автомобілів чи інших транспортних засобів.

Номінальна вартість придбаних С.ЛЬОВОЧКІНИМ цінних паперів у 2009 р. становить, згідно з декларацією, 50 тис. 525 грн., в тому числі за кордоном – 50 тис. 500 грн. Сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах – 538 тис. 726,7 грн.