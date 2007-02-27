Ющенко поїхав у Дніпропетровськ на 75-річчя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Дніпропетровської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, планується, що у Дніпропетровську В.ЮЩЕНКО ознайомиться з роботою ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод» та візьме участь у презентації проекту будівництва електросталеплавильного комплексу на підприємстві.

Крім того, В.ЮЩЕНКО відвідає Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького, де сьогодні буде презентовано книгу «Голодомор. Реквієм на відстані часу».

Ввечері запланована участь Президента в урочистостях з нагоди 75-річчя Дніпропетровської області, де він вручить державні нагороди.

У поїздці В.ЮЩЕНКА супроводжують заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, народний депутат Юрій ЄХАНУРОВ.