У ЄС вважають, що питання об'єднання Газпрому і Нафтогазу - не їх справа

Європейська комісія вважає, що пропозиція про об`єднання російської компанії "Газпром" і української "Нафтогаз України" є "внутрішнім рішенням" урядів Росії й України.

Про це повідомила сьогодні журналістам у Брюсселі представник виконавчої влади Євросоюзу Марлін ХОЛЦНЕР, передає РІА «Новости».

"Насамперед, це внутрішнє рішення цих урядів", - сказала М.ХОЛЦНЕР, наголосивши, що Єврокомісія не має у своєму розпорядженні деталей пропозиції і користується інформацією, яку з цього приводу розповсюдили ЗМІ.

За її словами, для ЄС важливо, щоб України "продовжила реформу з модернізації внутрішнього ринку газу з тим, аби зробити його прозорішим, що також полегшить залучення індустрії ЄС".

Як повідомлялося, 30 квітня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН запропонував створити об`єднаний газовий холдинг за участю "Газпрому" і "Нафтогазу". Глава українського уряду Микола АЗАРОВ заявив про готовність вивчити цю пропозицію.

Глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР повідомив, що міністри енергетики РФ й України після травневих свят зустрінуться в Москві з керівництвом "Газпрому" і "Нафтогазу", аби обговорити об`єднання компаній.