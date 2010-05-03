Регіонали запевняють: якщо Тимошенко виведе людей, вони сидіти не будуть

У разі, якщо лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виведе на вулиці своїх прихильників з вимогою про оголошення дострокових виборів до Верховної Ради, Партія регіонів готова відповісти такими саме вуличними акціями.

Про це заявив народний депутат від ПР Володимир ЛАНДИК, коментуючи наміри Ю.ТИМОШЕНКО домогтися оголошення дострокових виборів за допомогою тиску народу та привести до ВР 300 опозиційних депутатів, повідомляється на сайті новинної телепрограми ТСН каналу “1+1”.

"Вона виведе, а ми що - будемо сидіти? І ми виведемо. Тоді що - громадянська війна?" - прокоментував цю заяву депутат.

Також він висловив переконання, що Ю.ТИМОШЕНКО не вдасться оголосити перевибори. "Це неможливо, бо немає механізмів. Норму, що при складенні 150 мандатів треба проводити дострокові вибори, скасували. Потрібна згода Президента на розпуск парламенту. А він вже має 240 голосів. Йому що, треба 340? Ні”, - зазначив В.ЛАНДИК.

Він запевнив, що парламентські вибори зараз тільки утвердять позицію Партії регіонів. У людей, на його переконання, ще не накопичилось невдоволення ПР, тому виборці голосуватимуть так само, як і на президентських виборах.

"Ще немає того негативу. От кажуть, що негатив - це харківські домовленості. Але ми про них казали. Тому виборці побачили: що обіцяли - те й роблять. Значить, за нас ще більше голосуватимуть. Голоси ТІГІПКА, комуністів, соціалістів повністю до нас перейдуть. ТИМОШЕНКО ж отримає менше, ніж має сьогодні - не 300, а десь 100 багнетів", - сказав він.

Також, на думку В.ЛАНДИКА, якщо Ю.ТИМОШЕНКО продовжуватиме закликати до дострокових виборів, то депутати "від БЮТ та "Нашої України" ще швидше перейдуть до “регіоналів".

"Побіжать розумніші та хитріші. Як вже зробили ПОЛУНЄЄВ, ПОРТНОВ. З переляку ще більшість у 300 депутатів зроблять. Тоді взагалі ніхто нічого не зможе зробить”, - додав політик.

Як повідомлялося, Ю.ТИМОШЕНКО визначила основним завданням опозиції привести 300 своїх депутатів до парламенту на дострокових виборах.

Для досягнення цієї мети вона вже почала створювати Комітети захисту України по всій країні. Зокрема, акція протесту під стінами парламенту може пройти вже 11 травня.

Вуличні акції протесту проти продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму під стінами ВР 27 травня завершилися сутичками мітингувальників і міліції.