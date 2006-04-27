Богословська заявляє про узурпаторські наміри Тимошенко

Партія «Віче» вбачає в діях Блоку Юлії Тимошенко намір захопити владу і встановити тоталітарний режим.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні на прес-конференції в Києві зробила лідер «Віче» Інна БОГОСЛОВСЬКА.

«Сьогодні ми робили засідання активу «Віче», і всі погодилися з тим, що ми вже робимо заяву, що ми вбачаємо в діях БЮТ захоплення влади і встановлення тоталітарного режиму в Україні. Ми на цьому наполягаємо, ми маємо цьому докази», - зокрема, сказала І.БОГОСЛОВСЬКА. Водночас жодних доказів вона наводити не стала, порадивши всім охочим прочитати історію заволодіння владою тоталітарними режимами в 20-му столітті.