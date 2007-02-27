Богатирьова закликає закопати сокиру війни

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА закликає всі політичні сили консолідуватися навколо вирішення питань житлово-комунального господарства.

Про це йдеться в заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ, розповсюдженій прес-службою фракції Партії регіонів.

«Україна має півроку для вирішення питання ЖКГ до наступного опалювального сезону, оскільки рівень несприйняття населенням нових тарифів, а відтак, і рівень оплат катастрофічний – близько 30% по всій країні. Наслідки такої ситуації можуть призвести до загострення ситуації”, - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона вважає, що опозиція зацікавлена у загостренні ситуації, яка “своїми поїздками в регіони та виставами навколо зниження тарифів лише заколисує людей”. Але, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, проблема набагато глибша, оскільки треба змінювати всю систему роботи ЖКГ. “Соціальна напруга, спричинена ситуацією в житлово-комунальному господарстві, прирече всіх політиків незалежно від уподобань”, - впевнена лідер фракції.

Р.БОГАТИРЬОВА закликає всі політичні сили “закопати сокиру війни” і спільно об’єднатися над вирішенням загрозливої ситуації в ЖКГ. “Ми маємо сьогодні багато позитивних прикладів із регіонів, де місцеві влади намагаються виправити ситуацію, але це крапля в морі. Якщо ми об’єднаємося усі, об’єднаємо зусилля всіх гілок влади, то продемонструємо бажання і спроможність творити сильну Україну негайно, а не накручуючи себе і суспільство як дикуни під бойові вигуки”, - наголосила вона.

Серед першочергових завдань координатор більшості називає внесення відповідних змін до законів і виведення житлового сектору з-під влади неефективних житлово-експлуатаційних контор. Р.БОГАТИРЬОВА впевнена, що бізнесмени змагатимуться за надання якісних і розумних за ціною послуг. Крім того, депутат вважає, що в розпорядження регіонам треба залишити принаймні 60% коштів для розробки компенсаційних механізмів на місцях.

“Місцеві органи влади повинні терміново підготувати і подати проекти реформування ЖКГ в містах та селищах - це нам покаже хто і як працює. Наприклад, ми вже сьогодні бачимо досить вдалий “Національний пілотний проект кардинального реформування ЖКГ” у Харкові, ініційований мером Михайлом ДОБКІНИМ та підтриманий міністром будівництва Володимиром РИБАКОМ”, - відзначила координатор парламентської більшості.

За її словами, коаліція та уряд відкриті для співпраці. “Ми вже почали здійснювати Державну програму реформування ЖКГ на 2004-2010 рр. Вперше на це виділено з бюджету понад 3 млрд. грн., але цього замало – треба консолідувати зусилля і об’єднатися проти справжнього ворога – розрухи в господарстві і відповідним чином говорити із людьми”, – цитує слова лідера фракції Партії регіонів речник Людмила ХАРІВ.