Вартість шенгенської візи для українців не зміниться

17:01, 27 квітня 2006
Політика
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Заява головуючої в ЄС Австрії

Рішення Ради Євросоюзу з питань юстиції і внутрішніх справ про підвищення з 1 січня 2007 року вартості шенгенської візи з 35 до 60 євро не стосуватиметься Росії, України і балканських країн, які повинні будуть до кінця 2007 року завершити переговори про візовий режим з ЄС.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це йдеться в поширеній заяві головуючої в ЄС Австрії.

Для України, балканських країн і Росії вартість віз упродовж 2007 року залишиться на рівні 35 євро.

Рішення про підвищення вартості шенгенської візи для решти країн набуде чинності з 1 січня 2007 року. Збільшення вартості стосується віз тривалістю до трьох місяців і транзитних віз до всіх країн ЄС, за винятком Великої Британії, Ірландії і Данії, які самостійно встановлюють візові тарифи.

Євросоюз шляхом збільшення вартості шенгенської візи має намір компенсувати витрати на впровадження нових технологій у сфері прикордонного контролю.

Вартість віз на довгострокове перебування країни ЄС продовжать встановлювати самостійно, так само як визначати власні списки категорій іноземних громадян, які одержуватимуть візи за пільговим тарифом.

 

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