Комуністи прийшли зірвати презентацію книги про дивізію «Галичина»

У Херсоні місцеві комуністи здійснили спробу зірвати презентацію книги "Дивізія СС "Галичина" у запитаннях і відповідях", організовану представниками ВО "Свобода".

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулася в офісі херсонської профспілки "Народний контроль".

Перед презентацією поряд із будівлею профспілки "Народний контроль" зібралося близько 20 осіб із червоними прапорами. Вони також принесли із собою плакати: "Есесівців під суд", "Губернатор і міський голова, не допускайте розповсюдження фашизму". Крім того, встановили стенд, на якому розмістили фотографії, пов`язані з історією СС "Галичина".

Організатори презентації спробували не пустити ідейних противників у зал, проте пікетники все ж таки пройшли до нього, але конструктивного діалогу в ході акції не відбулося.

Як розповів журналістам один із організаторів презентації книги "Дивізія СС "Галичина" у запитаннях і відповідях", журналіст зі Львова Ярослав СВАТКО, подібна акція протесту мала місце й під час недавньої презентації видання в Сімферополі.