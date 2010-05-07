Томенко: уряд отримав право не виконувати закони

Після ухвалення нового бюджету України парламент практично втратив будь-які важелі впливу на уряд.

Про це заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО у четвер під час обговорення Державного бюджету на 2010 рік на засіданні Опозиційного уряду.

«Більше того, якщо образно сказати, то Закон України «Про Державний бюджет на 2010 рік» перетворив Верховну Раду на нижню палату, яка пропонує законопроекти для уряду, а уряд став верхньої палатою, яка або погоджується, або не погоджується з цими законами», - наголосив він.

Саме так, на думку М.ТОМЕНКА, можна визначити сьогоднішні відносини між урядом і парламентом, оскільки у відповідності до пункту 7 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік», який було подано до ВР та ухвалено без обговорення, сказано, що «норми діючих законодавчих актів застосовуються в разі, якщо вони не суперечать вищезазначеним рішенням Кабінету Міністрів України». «Таким чином, що б не ухвалювала Верховна Рада, остаточне рішення стосовно того виконувати чи не виконувати ці рішення приймає уряд», - підсумував віце-спікер. На його переконання, це не лише кричущі порушення Конституції, а норма, яка дозволяє уряду офіційно не виконувати закони, що діють на території України.