Наливайченко розказав, як він поважає Януковича

Колишній голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО нормально сприймає своє звільнення з посади після приходу до влади команди Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це він заявив в інтерв`ю інформагентству "Ліга".

"Якщо відверто, то я з Віктором Федоровичем (ЯНУКОВИЧЕМ) і спілкувався, і зараз спілкуюся. Жодних проблем з цим немає. Більш того, у цьому моє шанобливе - як у будь-якого громадянина України – ставлення до Президента. Але я із самого початку говорив: у країні новий Президент, а я працював з Президентом ЮЩЕНКОМ. І це нормальний європейський і людський підхід: новий Президент - новий керівник спецслужби", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.