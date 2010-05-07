Журналісти СТБ теж заявляють про цензуру

Журналісти програми «Вікна» телеканалу СТБ заявляють про системну цензуру.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві 17 журналістів телеканалу СТБ.

«Ми підтримуємо колег з телеканалу «1+1» та закликаємо журналістів інших видань приєднатися до спротиву новій цензурі в Україні», - заявляють вони.

Журналісти програми «Вікна» зазначають, що почали збирати факти цензури ще впродовж передвиборної кампанії Президента України.

Зокрема, вони повідомляють, що 6 грудня 2009 на зборах осередку Профспілки «МЕДІАФРОНТ» на СТБ були зафіксовані такі приклади цензури:

«1. 2008 року на етапі монтажу головний редактор О.МУСТАФІН без пояснення причин зняв з етеру сюжет про приватизацію державної резиденції «Міжгір’я» лідером опозиції Віктором Януковичем.

2. Впродовж 2009 року керівництво каналу заборонило висвітлювати теми про маєтки високопосадовців у Пущі-Водиці та Конча-Заспі.

3. Заборонили до ефіру сюжет про день народження Юлії ТИМОШЕНКО та показ славнозвісного ролику «Пропало всьо».

4. Заборонили критичні матеріали про діяльність КМДА та особисто міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

5. Лише після тиску колективу «Вікон» до етеру потрапив матеріал про плагіат командою ЯНУКОВИЧА передвиборної пісні.

6. Заборонили репортаж про долю кошеняти, подарованого «Вікнами» Президенту Віктору ЮЩЕНКУ, після того як він здав цей «подарунок Софійки з Христинкою» до ветеринарної клініки.

7. У репортажах про мітинги Партії регіонів вирізалися відеокадри, що доводили оплату за участь у таких заходах. До етеру не потрапили відеокадри з п’яними учасниками таких мітингів».

Також журналісти заявляють, що після виборів «почали зміщати акценти в репортажах, пов’язаних із діяльністю міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА, тем УПА та Голодомору».

«Під час передвиборної кампанії журналісти «Вікон» вирішили отримати пояснення щодо цих випадків у керівництва телеканалу та не оприлюднювати їх, аби уникнути використання у передвиборній боротьбі окремих кандидатів у президенти.

Утім зараз ми вважаємо за необхідне оголосити про системний наступ на свободу слова. Зокрема нова інформаційна концепція «Вікон» передбачає: розповідати про політичні теми «одним рядком» і уникати розлогих матеріалів; відмовлятися від «традиційних журналістських розслідувань»; уникати іронії; не висвітлювати теми про майно та витрати політиків», - стверджують журналісти програми «Вікна».

Заяву підписали: кореспонденти Сергій АНДРУШКО, Мар’яна БУХАН, Павлина ВАСИЛЕНКО, Олена ГАЙВАН, Ольга ГОЛОВІНА, Денис ДАНЬКО, Мар’яна ЗІНКІВСЬКА, Дмитро ЛИТВИНЕНКО, Олександра МІТІНА, Осман ПАШАЄВ, Ольга СІМАНОВИЧ, Яна СЛІСАРЧУК, Анна СУРЯДНОВА, Наталія СОКОЛЕНКО, випускові редактори Елла БІЛОСТОЦЬКА та Марія ЗАПЛАВСЬКА, а також ведуча Тетяна ВИСОЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, учора, 6 травня, про запровадження цензури заявили журналісти програми ТСН телеканалу «1+1».

У відкритому листі журналістів йдеться: "Нам заборонили висвітлювати певні теми і події. Наші сюжети, у яких присутня критика чинної влади, з політичних міркувань знімають з ефіру”. “Остаточне рішення щодо виходу матеріалу в ефір приймається не редактором випуску, і навіть не шеф-редактором ТСН, а гендиректором 1+1", - наголошується у зверненні.

Журналісти відзначають, що останньою краплею став підсумковий випуск ТСН, який вийшов в ефір 2 травня, в якому "матеріали про політичне протистояння у ВР перетворилися на класичні приклади інформаційного кілерства".

Водночас журналісти зазначають, що "смілива спроба колеги Мирослава ОТКОВИЧА підняти проблему цензури обернулася звинуваченнями у заангажованості, дилетантстві і непрофесіоналізмі з боку заступниці глави Адміністрації Президента".

Київська незалежна медіа-профспілка висловила солідарність з колективом ТСН і заявила про готовність надати їм юридичну й організаційну підтримку.

Водночас генеральний директор групи “1+1” Олександр ТКАЧЕНКО спростував факти тиску і проявів цензури в ТСН.

У свою чергу заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН наголосила, що не втручається в редакційну політику приватного телеканалу «1+1».

Г.ГЕРМАН повідомила, що 6 травня зустрілася с журналістами телеканалу «1+1». На її думку, спілкування було щирим і корисним. «І мені здається, що ми знайшли порозуміння», - зазначила вона.

Як повідомила Г.ГЕРМАН, під час зустрічі виявилося, що сюжету журналіста М.ОТКОВИЧА, навколо якого виник скандал, насправді ще не існувало. «Була лише ідея підготовки такого сюжету», - уточнила Г.ГЕРМАН.

Вона висловила думку, що подібні зустрічі з журналістами необхідно проводити частіше.

Як підкреслила Г.ГЕРМАН, принципи і стандарти журналістики і свободи слова в Україні повинні бути однаковими для ЗМІ усіх форм власності, що відповідає найкращим європейським і світовим стандартам.