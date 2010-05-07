У Тимошенко вирішили, що «мають заборонити» нові угоди з Медведєвим

Опозиційний уряд пропонує заслухати на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України звіт прем’єр-міністра, міністрів закордонних справ, палива та енергетики і промислової політики про хід переговорів між Україною та Російською Федерацією стосовно підготовки міждержавних угод, підписання яких заплановане на 17 травня 2010 року під час візиту до України Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, та обговорити проекти цих угод.

Відповідний проект постанови подав на розгляд парламенту міністр опозиційного Кабінету міністрів Роман ЗВАРИЧ, повідомляє офіційний сайт лідера об’єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО.

"Нас це дуже хвилює, тому що враховується дуже гіркий і прикрий досвід, пов`язаний з угодою щодо Чорноморського флоту, коли взагалі суспільство було “в темряві”, і ми у Верховній Раді нічого не знали про зміст цієї угоди, без обговорення вона приймається, причому у скандальний спосіб. А тепер готується 17 травня візит Президента Російської Федерації, і зрозуміло, що ця обставина викликає у нас певну тривогу", - заявив Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, опозиційний уряд, перш за все, хвилює "підготовка укладання договорів, які стосуються державного майна або підприємств, в яких держава має якусь частку, може навіть не 100-відсоткову".

Крім того, на розгляд парламенту подано проект постанови про заборону Президенту та уряду укладати будь-які міжнародні договори, які стосуються державного майна України, без попереднього представлення та обговорення їх змісту у Верховній Раді.

"Ми маємо заборонити укладати будь-які міжнародні договори, де предметом угоди буде перерозподіл або інші дії стосовно нашого державного майна або тих підприємств, у яких держава має частку", - пояснив Р.ЗВАРИЧ.