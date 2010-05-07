БЮТ просить Кличка підписатися за денонсацію угоди щодо ЧФ Росії

Фракція БЮТ у Київській міській раді закликає Віталія КЛИЧКА і депутатів від його блоку у Київраді підписати звернення до народних депутатів про денонсацію угоди щодо продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції, у зверненні до В.КЛИЧКА йдеться: «Ви особисто та фракція Блоку Віталія Кличка позиціонуєте себе як опозиційну силу до нинішньої київської влади та більшості ЯНУКОВИЧА-ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у Київраді. Дивно, що цього разу Ваша фракція не почула істинну позицію киян та під зверненням поставила лише один підпис – депутата від Народного руху України, яка є членом Вашої фракції».

Столичні депутати від БЮТ просять В.КЛИЧКА визначитись «так, як це зробили кияни, які дбають і відстоюють незалежність та територіальну цілісність України. Багатотисячним протестним мітингом під стінами Верховної Ради України та підписами людей, які збираються щодня, кияни красномовно висловили свою позицію».

«Якщо Ви виборюєте право вважатись захисником інтересів киян та бути обраним на посаду мера міста Києва то ми, депутати фракції Блоку Юлії Тимошенко у Київській міській раді, закликаємо Вас, Віталію Володимировичу, та кожного з депутатів фракції Блоку Віталія Кличка підтримати звернення до народних депутатів України щодо прийняття Закону України про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, текст якого було вручено депутатам Вашої фракції 29 квітня під час пленарного засідання сесії Київради».