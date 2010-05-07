Медведєв не може пробачити Сталіну, попри всі успіхи

Ренесанс сталінізму в Росії виключений, сказав Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю газеті «Вести» (номер від 7 травня).

«Є абсолютно очевидні речі — Велику Вітчизняну війну виграв наш народ, не Сталін і навіть не воєначальники за всією важливістю того, чим вони опікувалися. Так, їх роль була, безумовно, дуже серйозною, однак у той же час війну виграли люди ціною неймовірних зусиль, ціною величезної кількості життів», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він вважає, що роль Сталіна можна оцінювати по-різному. «Хтось вважає, що роль Верховного головнокомандуючого була надзвичайною, хтось вважає, що це не так. Питання не в цьому, а в тому, як ми в цілому оцінюємо саму фігуру Сталіна. Якщо говорити про державну оцінку, про те, як оцінюється Сталін керівництвом країни останніми роками, з моменту виникнення нової Російської держави, то тут оцінка очевидна - Сталін зробив масу злочинів проти свого народу. І незважаючи на те, що він багато працював, незважаючи на те, що під його керівництвом країна досягла успіхів, те, що було зроблене щодо власного народу, не може пробачити», - упевнений Д.МЕДВЕДЄВ.

Водночас, він переконаний, що люди, які люблять Сталіна або ненавидять Сталіна, мають право на свою точку зору.

«І те, що багато ветеранів, люди покоління переможців добре ставляться до Сталіна, - це не дивно. Я вважаю, вони мають на це право. Кожна людина має право на власні оцінки. Інше питання, що такого роду особисті оцінки не мають впливати на державні оцінки», - заявив Президент РФ.