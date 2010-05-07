Табачнику невідомо про відрахування студентів за протести проти нього

Міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що йому невідомі випадки відрахування студентів із вишів за участь у «АнтиТабачній кампанії».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні журналістам.

«Мені такі факти невідомі. А плітки я обговорювати не хочу. Якщо хоча б один студент, який брав участь у будь-яких політичних акціях, прийде й скаже, що йому пред`явили претензії, пов`язані з тим, що він протестував проти мене як міністра, я розбиратимуся, про що конкретно йде мова», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

На його думку, «є велика спокуса» у погано успішних у навчанні студентів і прогульників політизувати свої відрахування з вишів.

«Я думаю, що двієчникам, незалежно від їхніх політичних поглядів, будь вони націоналістичні, ліві або демократичні, немає місця в навчальних закладах», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.