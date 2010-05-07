Перед парадом Янукович ще раз з'їздить до Москви
13:53, 07 травня 2010Політика
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Дипломати розповіли про програму візиту
Завтра Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Москві візьме участь у неформальному саміті глав держав - членів Співдружності Незалежних Держав.
Як повідомили УНІАН у дипломатичних колах, попередньою програмою робочого візиту В.ЯНУКОВИЧА до Москви передбачено покладення квітів і відкриття стели містам-героям в Олександрійському саду.
Після обіду, орієнтовно о 17.40 за московським часом, планується участь Президента України у неформальному самміті глав держав СНД.
Увечері В.ЯНУКОВИЧ планує повернутися до Києва.
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