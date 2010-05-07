В Україні більше половини пенсіонерів сидять на мінімальній пенсії

На сьогодні мінімальний пенсії одержують близько 7 млн. українських пенсіонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Пенсійного фонду України Борис ЗАЙЧУК сьогодні під час брифінгу.

За його словами, в Україні трохи більш як 2 тис. пенсіонерів одержують пенсії понад 10 тис. грн., зокрема це 1 020 Героїв Радянського Союзу, Героїв соціалістичної праці і Героїв України. Крім того, пенсії, які перевищують 20 тис. грн., в Україні, за словами Б.ЗАЙЧУКА, одержують близько 50-60 пенсіонерів.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні близько 13 млн. пенсіонерів.