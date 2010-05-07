Янукович узаконив опозиції у Верховній Раді

Закон України № 2157-VІ “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України” оприлюднений на офіційному сайті Президента за підписом голови держави.

Йдеться про той самий документ, положення якого щодо визначення “парламентських опозицій” (точніше положення про те, що у ВР опозиція може бути не одна) викликало бурхливу реакцію БЮТ.

Нагадаємо, що змінами до регламенту ВР дозволила будь-якій депутатській фракції, яка не є учасником коаліції, прийняти рішення про опозиційність до політичного курсу коаліції та/або сформованого нею Кабінету Міністрів. Але при цьому входження її до опозиційного об`єднання не є обов’язковим. Також “Квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначаються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій до фактичної чисельності народних депутатів у порядку, встановленому Верховною Радою. При цьому суб`єкту парламентської опозиції надається першочергове право вибору посад”. Але водночас “за наявності декількох суб`єктів парламентської опозиції розподіл керівних посад у відповідних комітетах визначається на основі укладеної між такими суб`єктами парламентської опозиції угоди, а за її відсутності - шляхом жеребкування”.