Тимошенко оголосила про "генетичний принцип" чисток у БЮТ
16:28, 07 травня 2010Політика
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Лідер блоку - у Вінниці
Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що очищення у лавах БЮТ відбуватиметься за принципом “генетичного спрямування”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у Вінниці на прес-конференції.
«Ми суттєво перебудуємо та оновимо свою партію. Підбір людей відбуватиметься не за віковим цензом, а за генетичним спрямуванням. Відбиратимуться люди, які мають генетичний код, тобто виступають із гаслом «Україна понад усе», - сказала вона.
Ю.ТИМОШЕНКО додала, що у БЮТ залишаться стійкі люди, які не спокусилися на принади діючої влади.
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