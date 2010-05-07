Тимошенко оголосила про "генетичний принцип" чисток у БЮТ

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що очищення у лавах БЮТ відбуватиметься за принципом “генетичного спрямування”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у Вінниці на прес-конференції.

«Ми суттєво перебудуємо та оновимо свою партію. Підбір людей відбуватиметься не за віковим цензом, а за генетичним спрямуванням. Відбиратимуться люди, які мають генетичний код, тобто виступають із гаслом «Україна понад усе», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що у БЮТ залишаться стійкі люди, які не спокусилися на принади діючої влади.