Литвин: з понеділка в Україні знову почнеться війна

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що після травневих свят у парламенті між політичними силами почнеться новий етап "політичної війни".

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу "Рада".

"Закінчаться свята і з понеділка знову почнеться війна в Україні", - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому, на його переконання, мова не йде про угоди і про те, що Україна від них виграла чи програла. "Шукається привід для зіткнення", - додав спікер.

За словами В.ЛИТВИНА, раніше приводом для зіткнення була заява про відмову України від високозбагаченого урану. "Покричали, забули. Зараз проблеми Чорноморського флоту - емоції, істерика, прокльони і немає головного - серйозної розмови", - сказав він.

В.ЛИТВИН зазначив, що нині ряд політичних сил підбурюють до акцій протесту населення західних регіонів України, але водночас вони не цікавляться настроями і позицією жителів самого Криму. "Якщо ми державники, якщо ми виходимо з того, що для нас головне сьогодні - збергти територіальну цілісність України, то ми повинні діяти так, щоб будь-які підстави для проявів сепаратизму в Криму були ліквідовані", - зауважив спікер.