Тимошенко заявила, що Ющенко їй не партнер

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що колишній Президент України, лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО їй не партнер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Вінниці під час прес-конференції.

«Він не мій партнер. У нас недавно було спілкування, але з нього нічого не вийшло», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції зауважила, що зустріч з В.ЮЩЕНКОМ ініціювала вона сама.

«Доки політики не приборкають своїх амбіцій, ми не зможемо об’єднати країну», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.