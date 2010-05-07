Литвин - проти єдиного для СНД підручника з історії

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає неприйнятною ідею щодо підготовки єдиного підручника з історії для країн пострадянського простору.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада», відповідаючи на запитання щодо висвітлення подій Великої Вітчизняної війни у шкільних та підручників для вишів, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

В.ЛИТВИН зазначив: «Не можна переносити дискутивні питання у підручники». За його словами, виклад історичних подій має бути таким, щоб кожний школяр або студент “знав свій рід, своє плем`я, наповнювався відчуттям гордості за свій народ та відчуттям відповідальності за те, що він є наступник народу, який заклав фундамент для його життя та розвитку”.

В.ЛИТВИН назвав неприйнятною постановку питання про підготовку єдиного підручника з історії для країн всього пострадянського простору. «Історичні дослідження можуть проводитися спільно вченими наших країн, але підручник з історії - це справа кожної країни», - наголосив він.

Голова ВР також зазначив, що «правда про війну завжди є важкою, і це завжди використовували або задля спекуляцій на настроях певної частини людей, або для приниження політичних опонентів».

На переконання В.ЛИТВИНА, дослідники мають вивчати події тих років, відкриваючи нові документи, співставляючи свідчення їхніх безпосередніх учасників, а політики не повинні намагатися грати на настроях людей для отримання політичних дивідендів. «На моє глибоке переконання, це надзвичайно цинічно й непорядно по відношенню до тих людей, які пережили неймовірно складні випробування, які вистояли і перемогли», - сказав він.