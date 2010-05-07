Тимошенко: нам тричі довелося міняти адресу

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про тиск влади Вінницькій області на опозиційні політичні сили регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

«Ми орендували приміщення для того, щоб зустрітися з усіма представниками громадськості, партій Вінниччини та зустрітись із нашим партійним активом. Нам тричі довелось міняти адресу. Тому що там, де ми орендували, там ДЕМІШКАН влаштовував тиск, щоб нам відмовили», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що особисто не знайома з новим головою Вінницької обласної державної адміністрації Володимиром ДЕМІШКАНОМ, але впевнена, що такими діями він намагається «зламати Вінниччину».

«Це є ознака того, що людина вважає, що такими своїми адміністративними кроками він зможе «через коліно зламати Вінниччину», так як ЯНУКОВИЧ мріє «через коліно зламати Україну». І це дуже поганий симптом і дуже поганий сигнал», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також запропонувала звернути увагу на те, що перед приміщення, де проходила прес-конференція, представники місцевого осередку Партії регіонів демонстрували своє ставлення до її приїзду на Вінниччину.

«Я зараз прийшла спокійно поспілкуватися із засобами масової інформації, з громадою – подивіться що на вулиці. За 100 гривень «куплені молодики» стоять з прапорами Партії регіонів, кричать образливі слова, чимось кидаються – так це обличчя ДЕМІШКАНА. Вони за гроші намагаються створити відчуття, що Вінниччина не приймає мене як політика», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.