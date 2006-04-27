Черновецький закриватиме казино

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає гральний бізнес антисоціальним і виступає проти перетворення Києва у Лас-Вегас.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Київській міськдержадміністрації.

«Сам по собі гральний бізнес є бізнесом антисоціальним», - сказав мер Києва. Разом з тим, він поки що не знає, як конкретно вирішуватиме проблему, «але кількість казино потрібно скорочувати».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відзначив, що гральний бізнес не приносить, як про це кажуть, великих доходів до бюджету міста. «Навіть якби він і приносив трильйони, я не погоджуся з тим, аби Київ став містом на кшталт Лас-Вегаса», - сказав мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також наголосив, що жодних різких рухів у напрямі скорочення грального бізнесу не буде, як і у всьому іншому.