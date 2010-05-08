Тимошенко: Україна втратить власну атомну енергетику

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що об`єднання українських і російських енергетичних підприємств призведе до втрати Україною власної атомної енергетики.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала вчора на прес-конференції у Вінниці.

"Якщо зараз буде створене спільне підприємство на основі нашого "Енергоатому" і російського "Росатому", як зараз доповідають це питання, якщо ці прогнози відбудуться, то українська атомна енергетика просто припинить бути українською. Тому що ми будемо мати там мінімальний пакет у 7-10% та навіть якщо 40% - з нами просто там ніхто не буде рахуватися", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ констатувала, що українська атомна енергетика на 50% забезпечує країну електроенергією. "Я маю на увазі тільки атомну енергію, і це значить, що вона, крім цього, є однією з найдешевших. Тому що ми самі її генеруємо, ми самі знаємо їй ціну", - пояснила вона.

"Якщо атомна енергетика буде належати іншій державі, то нам встановлять ринкові світові ціни на електроенергію, які сьогодні в п’ять разів вищі, ніж ті ціни і тарифи, що споживають громадяни України", - резюмувала Юлія Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в Сочі на спільному з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ брифінгу після засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва В.ПУТІН заявив, що Росія пропонує Україні створити холдинг для спільної роботи в ядерній сфері.

4 травня В.ПУТІН доручив "Росатому" не зволікати зі створенням російсько-української атомної компанії.

5 травня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ зауважив, що Україна домовилась із Росією про спільне будівництво заводу з виробництва ядерного палива.