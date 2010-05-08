Янукович полетів до Москви

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув до Москви, де візьме участь у неформальному саміті глав держав СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до програми робочого візиту, Президент України разом із лідерами Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ, а також із ветеранами Великої Вітчизняної війни візьме участь у відкритті в Олександрівському саду пам’ятного знаку «Міста воєнної слави».

Також В.ЯНУКОВИЧ у Москві проведе двосторонню зустріч з Президентом Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ.

О 18.00 за московським часом у державній заміській резиденції Президента РФ «Горки» Президент України візьме участь у неформальному саміті країн СНД. у рамках цього заходу також передбачена дружня вечеря глав держав СНД.

До складу української офіційної делегації увійшли міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, заступник глави Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК.