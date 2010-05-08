Тимошенко сьогодні на Івано-Франківщині

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області.

Як повідомляє офіцйний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, заплановано її зустріч з представниками опозиційних партій та рухів області з питань координації опозиційної діяльності.

Крім того, планується, що Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з представниками осередків БЮТ в Івано-Франківській області.