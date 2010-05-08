Тимошенко ініціює імпічмент Януковичу

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія Тимошенко виступає з ініціативою збору підписів депутатів всіх рівнів за згуртований виступ проти дій антиукраїнської влади Януковича, повідомляє персональний сайт лідера БЮТ.

"Я поставила чітке завдання: почати збір підписів кожного депутата ради кожного рівня. По-перше, за заяву проти пролонгації Чорноморського флоту в Україні, крім того - за початок процедури імпічменту Януковичу, а також за проведення і усунення парламенту якомога швидше. Я хочу побачити підписи людей", - заявила Юлія Тимошенко сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

Юлія Тимошенко також закликала депутатів від БЮТ, які працюють в Івано-Франківській області, виступити за висловлення недовіри новому голові обласної державної адміністрації Михайлу Вишиванюку за його антиукраїнську позицію, "яку він не соромиться на Франківщині взагалі вголос проголошувати".

"У залежності від того, хто поставить підписи під цими документами, ми будемо чітко визначати, де команда, на яку можна покладатися в ці складні часи, а де є зрадники, яких потрібно просто вже в історію вписати ганебними словами", - підкреслила Юлія Тимошенко.