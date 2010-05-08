Тимошенко сказала те, про що довго мовчала

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО відкидає усі обвинувачення колег із демократичного табору на свою адресу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську вона сказала: «Газові угоди зробили інструментом нищення мене як політика, причому як опоненти - ЯНУКОВИЧ, так і побратими по демократичному табору».

«Тому що мені, як вони вважають, більше нема чого закидати, – зауважила Ю.ТИМОШЕНКО. - Але й це не можна закидати. Хочу вперше в Івано-Франківській області сказати, що всі вибори я просто мовчала і не відповідала на всі образи, обвинувачення, приниження, тільки заради того, щоб не демонструвати розбрат у демократичному таборі. Але зараз я хочу чітко спростувати все те, що лунало з уст моїх колег з демократичного табору на президентських перегонах. Я не хочу називати прізвища, я не хочу називати конкретні факти такого нечесного, неправдивого приниження і моєї дискредитації. Але я хочу спростувати все те, що було сказано, і що все це було спрямовано виключно на досягнення власних амбіцій окремих представників демократичного табору, а не на спільну перемогу заради України».

«Я думаю, що я в 2004 році демонструвала зовсім інші стандарти і дії в політиці, – наголосила Ю.ТИМОШЕНКО. -Я хочу, щоб такі стандарти, які я демонструвала у 2004 році, стали основою для подальшої співпраці між демократичними силами України. Тому що, якщо це не так, тоді не треба себе називати національно-демократичними силами. Тому що це не відповідає реальному стану речей».