Тимошенко хоче від ЗМІ правди

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що завданням засобів масової інформації сьогодні є донесення до людей правдивої інформації про можливі наслідки продовження термінів перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

"Нам потрібно донести до людей чітку й адекватну інформацію, яку сьогодні з центральних каналів телебачення люди отримують у пропагандистському, повністю спотвореному вигляді", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, ЗМІ "не подають реальну картину, що зразу після підписання угоди про пролонгацію перебування Чорноморського флоту Президент Росії дав доручення російському уряду створити генеральний план розвитку Криму і Севастополя і під контролем Президента Росії втілити його в життя".

"Скажіть, будь ласка, чи можливо Україні робити генеральний план розвитку Підмосков`я, наприклад, під нашим контролем, втілювати такі генеральні плани в життя і чому по відношенню до України це стає можливим?" – заявила лідер опозиції.