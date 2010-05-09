Тимошенко готова діяти радикально

Лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМШЕНКО сподівається, що 10 травня у Києві буде створено Комітет захисту України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у суботу на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Я дуже вірю у те, що 10 травня на заклик громадських діячів все ж таки зберуться усі лідери опозиційних сил, сядуть за круглий стіл, простягнуть один одному руки, хоча б заради захисту України, і зможуть організувати опір здачі ЯНУКОВИЧЕМ України», – наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я можу сказати за себе. Я готова сісти за цей круглий стіл, причому з першої хвилини, коли перед Україною постали ці загрози. Я готова вести діалог і проводити координацію, готова діяти, наскільки це можливо, радикально, для того, щоб не допустити розгортання цього найгіршого для України сценарію», - заявила вона.

На її думку, 10 травня «більшість опозиційних лідерів з’їдеться із закордонних відпочинків».

«10 травня я хотіла би надіятися на те, що Комітет захисту України нарешті буде проголошений, утворений і почнеться злагоджена робота, хоча б перед обличчям нових загроз, які ми очікуємо в Україні 17 травня під час візиту Президента Росії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, «дуже важко, що сьогодні політика ЯНУКОВИЧА накладається на розпач, зневіру і політичну апатію суспільства». «Що є сьогодні найбільшою загрозою того, що Україна не зможе достойно і швидко дати відсіч ЯНУКОВИЧУ і всім, хто йому допомагає проводити таку політику? – запитала Ю.ТИМОШЕНКО. - Сьогодні суспільству мусимо дати сильні сигнали, які б народили новий імпульс віри, новий імпульс довіри політикам, нові надії на те, що українці зможуть зібратися з силами і протистояти цій навалі, яка повертає нас на 20 років назад».

На її думку, «такими добрими імпульсами, хоча б після розстрілу, є об’єднання національно-демократичних, патріотичних сил». «Причому як об’єднання заради координації своїх зусиль, так і об’єднання заради координації з громадськими організаціями, з позапарламентською опозицією, з відомими громадськими лідерами в Україні», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.