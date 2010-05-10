Комітет захисту України закликає прийти завтра на мітинг до ВР

Створений сьогодні у Києві Народний комітет захисту України закликає громадян прийти 11 травня о 10.00 на мітинг до Верховної Ради, аби висловитися на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та стратегічної власності України.

Як наголошується у зверненні Комітету: «Ми свідомі, що один мітинг не змінить загальнополітичної ситуації. Але від того, скільки буде людей, як ми зможемо згуртовано продемонструвати свою рішучість і послідовність, залежатиме подальша перемога».

«Усі як один, для кого слова: Україна, честь і гідність, права людини є святими, мають прийти у цей день під стіни парламенту», - закликають члени комітету.