До Києва стягують "Беркут" з усіх сусідніх областей
00:40, 11 травня 2010Політика
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Про це повідомив Юрій Луценко
У зв`язку з проведенням акції опозиції у вівторок до Києва стягають сили спецпідрозділу "Беркут" із прилеглих областей.
Про це "Українській правді" повідомив екс-голова МВС Юрій Луценко.
"До Києва ввели "Беркут" із Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Черкаської областей", - сказав він.
Також, за словами Луценка, акції протесту буде контролювати київське територіальне командування внутрішніх військ МВС.
"Загалом, це - до 2000 бійців, включаючи резерв", - сказав він.
"Думаю, що така неадекватна кількість може означати підготовку провокацій із зіткненнями, - як 9 березня 2001 року (акція "Україна без Кучми")", - додав Луценко.
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