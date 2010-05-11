До Києва стягують "Беркут" з усіх сусідніх областей

У зв`язку з проведенням акції опозиції у вівторок до Києва стягають сили спецпідрозділу "Беркут" із прилеглих областей.

Про це "Українській правді" повідомив екс-голова МВС Юрій Луценко.

"До Києва ввели "Беркут" із Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Черкаської областей", - сказав він.

Також, за словами Луценка, акції протесту буде контролювати київське територіальне командування внутрішніх військ МВС.

"Загалом, це - до 2000 бійців, включаючи резерв", - сказав він.

"Думаю, що така неадекватна кількість може означати підготовку провокацій із зіткненнями, - як 9 березня 2001 року (акція "Україна без Кучми")", - додав Луценко.