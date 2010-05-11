Сьогодні нардепи вирішать, хто сяде праворуч від Литвина

Питання розглянуть одним з перших

Верховна Рада України планує розглянути сьогодні питання щодо обрання першого заступника голови парламенту. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне питання внесене сьогодні до порядку денного засідання ВР. Розгляд цього питання запланований одразу після оголошень заяв, повідомлень і пропозицій від депутатських фракцій. Як повідомляв УНІАН, найімовірнішою кандидатурою на посаду першого заступника голови ВР називають члена фракції КПУ Адама МАРТИНЮКА. Голосування щодо обрання першого заступника голови ВР відбувається за допомогою електронної системи «Рада». Для ухвалення позитивного рішення необхідно 226 голосів народних депутатів.

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