У ПР кажуть, що Томенка чіпати не збиралися

Фракція Партії регіонів не ініціює питання про відставку Миколи ТОМЕНКА з посади заступника голови Верховної Ради України.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«Це не наше питання, ми такого питання не ініціювали», - сказав він.

Разом із тим О.ЄФРЕМОВ додав, що сьогодні у парламенту планується розгляд питання про обрання Адама МАРТИНЮКА першим заступником голови Верховної Ради України.

Він наголосив, що цю пропозицію підтримали всі керівники фракцій, які входять до коаліції. За словами О.ЄФРЕМОВА, необхідні голоси для вирішення цього кадрового питання у парламенті є.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня джерело у фракції Партії регіонів повідомило УНІАН, що наступного пленарного тижня коаліція планує розглянути питання стосовно заступників голови Верховної Ради України.

Співрозмовник УНІАН також не виключив, що коаліція розгляне питання про звільнення М.ТОМЕНКА з посади заступника голови ВР та призначення на цю посаду "представника більш лояльної та конструктивної опозиції". Зокрема, за словами джерела, на цю посаду розглядається кандидатура члена фракції НУ-НС Юрія КОСТЕНКА.