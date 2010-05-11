Глава МВС не проти амністованих начальників у своєму відомстві

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ вважає, що його перший заступник Сергій ПОПКОВ під час подій 2004 року діяв «абсолютно вірно – відповідно до правил, службових інструкцій, що регламентували його діяльність у той момент».

Таку думку А.МОГИЛЬОВ висловив в інтерв`ю «Лівому берегу», відповідаючи на зауваження журналіста про те, що його заступники – «досить одіозні кадри», зокрема, в 2004-му ім`я С.ПОПКОВА асоціювалося зі спробою виведення на Майдан внутрішніх військ і що репутація С.ПОПКОВА «з тих пір безнадійно зіпсована».

Глава МВС, зокрема, сказав: «Чи були, за останні п`ять років, зроблені якісь процесуальні дії за фактами, про які ви говорите? ПОПКОВА за щось засудили, притягли до відповідальності? Була доведена його неправота в певній ситуації? Так чи ні? НІ. Значить, громадську думку про нього формувала певна група людей. Значить, ми обговорюємо не конкретні факти, а чиїсь припущення».

За словами А.МОГИЛЬОВА, «слухайте, якщо б ПОПКОВ зробив щось протиправне – за п`ять років перебування при владі відомих товаришів, його б уже сто разів притягли до відповідальності! Було це зроблено? Ні. Значить, він тоді діяв абсолютно вірно – відповідно до правил, службових інструкцій, що регламентували його діяльність у той момент».

На зауваження про те, що начальник Головного управління МВС у Черкаській області Валерій ДЕРНОВИЙ «обтяжений» звинувачувальним вироком суду, і що навіть отримана ним амністія не дозволяє обіймати таку високу посаду», А.МОГИЛЬОВ сказав: «З юридичної точки зору, амністовані не вважаються судимими. Так, справу ДЕРНОВОГО зараз розглядає апеляційний суд. І якщо він ухвалить негативне для нього рішення, ми з ДЕРНОВИМ, природно, попрощаємося».

Водночас, глава МВС переконаний: «Імідж міліції залежить не від особистих якостей конкретної людини, яка працює в органах, а від діяльності відомства в цілому. З начальником УВС або із заступником міністра населення стикається рідко. Населення стикається з дільничним, із ППСником – із низовою ланкою. Наше завдання: збудувати нормальну систему взаємин на цьому рівні».