Завтра в Україні - дощі і грози

Завтра вночі на Закарпатті, півночі Лівобережжя, у східних областях України та у Криму місцями очікується невеликий дощ, вдень на більшій частині території країни короткочасні дощі, місцями грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідромецтентрі, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 10-15°.

У Київській області у середу вночі істотні опади не очікуються, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.