Прем'єрство Тимошенко перевірятиме фірма, що вела справу Моніки Левінські?

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що чинний уряд залучає до аудиту діяльності своїх попередників компанію, яка ніколи не займалася аудиторською діяльністю.

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"Це дуже маленька компанія, яка надавала в тому числі послуги Моніці ЛЕВІНСЬКІ по захисту у всіх тих подіях, які відбувалися у Сполучених Штатах. Ця компанія не має досвіду з проведення аудиту, тому ми будемо звертатися до світової спільноти, щоб вони надали Україні поради і послуги справжніх аудиторських компаній, а не штучних таких проектів", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам у Верховній Раді.

Екс-прем`єр вважає, що чинний уряд зможе "у ручному режимі" керувати аудиторським процесом та компанією, яка запрошується виключно для організації політичних репресій проти опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня 2010 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про те, що аудит ефективності використання бюджетних коштів у 2008-2009 рр. і першому кварталі 2010 р. проводитиме компанія “Trout Cacheris, PLLC” (м. Вашингтон).

Згідно з постановою КМУ, Мінфін і ГоловКРУ повинні подати Кабміну результати аудиту до 1 вересня 2010 року.

Компанія "Trout Cacheris, PLLC" заснована в 1996 році й спеціалізується на складних судових процесах як у цивільному, так і в кримінальному праві, відзначає прес-служба уряду.

Нагадаємо, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ неодноразово заявляв про необхідність притягнення екс-керівника українського уряду Ю.ТИМОШЕНКО та інших посадовців до кримінальної відповідальності за «розкрадання» бюджету. «Дії попереднього уряду завдали державі збитків у розмірі 100 млрд. грн.», - заявляв М.АЗАРОВ.