Суд залишив Лозінського під вартою ще на два місяці

Печерський районний суд Києва 9 травня продовжив ще на два місяці - до 2 липня - термін перебування під вартою колишньому народному депутату України Віктору ЛОЗІНСЬКОМУ, який обвинувачується у навмисному вбивстві на Кіровоградщині громадянина Валерія Олійника.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України, додавши, що також за поданням слідчого прокуратури на цей же термін продовжено слідство у справі, оскільки, як зазначили у Генпрокуратурі, Кримінально-процесуальний кодекс передбачає, що під час ознайомлення обвинувачених з матеріалами справи слідство може тривати.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження В.Олійник.

За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено в міжнародний розшук. Його було затримано в Києві 1 березня цього року.

Наприкінці квітня В.ЛОЗІНСЬКОМУ було висунуто обвинувачення у навмисному вбивстві, за яке передбачено покарання аж до довічного ув’язнення. У цей же час прес-служба Генпрокуратури повідомила про завершення досудового слідства щодо кримінальної справи проти В.ЛОЗІНСЬКОГО, зазначивши, що матеріали справи передані йому для ознайомлення.