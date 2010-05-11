У МВС сказали, навіщо привели під ВР по міліціонеру на опозиціонера

Залучення великої кількості працівників міліції до охорони порядку біля Верховної Ради було обумовлене з метою запобігання виникнення будь-яких сутичок, оскільки опозиційні політичні сили подали заявку на участь в акції протесту 100 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в МВС України.

Водночас поінформоване джерело у правоохоронних органах повідомило УНІАН, що лише бійців спецпідрозділу "Беркут" привезли до Києва з 12 регіонів, загалом їх було 800 осіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними київського главку міліції, в акціях протесту біля ВР сьогодні взяли участь до 4,5 тисяч осіб. Зокрема, за даними міліції, на мітингу опозиції перебувало приблизно 2 тисяч осіб, а прихильників чинної влади було близько 2,5 тисяч.

Охорону громадського порядку сьогодні біля Верховної Ради забезпечували 1 тисяча 700 працівників міліції.

Також у міліції заявили, що у випадку грубих порушень громадського порядку чи вчинення злочинів учасниками акцій протесту біля ВР та інших адміністративних будівель у центрі Києві міліція була готова задіяти додатково близько трьох тисяч співробітників, включаючи «Беркут» та Внутрішні війська.