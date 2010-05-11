Янукович хоче, щоб програму співпраці з Росією писали, як мінімум, на 10 років

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність удосконалення міжнародно-правових засад міждержавних українсько-російських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час першого засідання Ради регіонів, яке відбулося сьогодні в Адміністрації Президента.

У заході також взяли участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Інформуючи членів Ради регіонів, у якій, зокрема, представлені керівники обласних держадміністрацій, про нинішній стан і перспективи зовнішньої політики держави, В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності удосконалення правової бази відносин України і Росії на міждержавному рівні.

У зв’язку з цим глава держави зауважив, що сьогодні створюються усі умови, щоб «надати нового імпульсу відносинам між нашими країнами».

Водночас, сказав Президент, практично кожне положення базового українсько-російського Договору про дружбу, партнерство і співпрацю передбачає підготовку й укладання окремих угод, зокрема, в таких питаннях, як промислова кооперація, розвиток спільних економічних проектів, гуманітарна політика.

«Довгий час обидві держави майже не використовували цей потенціал. Ми повинні це визнати. Але сьогодні відбувся прорив у двосторонніх відносинах», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, сьогодні необхідно на системній основі відрегулювати усі положення та зобов’язання, що закладені у базовому договорі.

Президент також виступив з пропозицією підготувати, підписати і розпочати реалізацію міждержавної програми соціально-економічного та гуманітарного співробітництва на довготривалу перспективу – як мінімум на 10 років.