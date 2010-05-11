Янукович про місцеві вибори, солдатів партії та думку громад

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що вибори до місцевих органів влади не повинні проводитися за пропорційною системою і закритими партійними списками й очікує до 1 серпня пропозицій стосовно зміни виборчого законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час першого засідання Ради регіонів, яке відбулося сьогодні в Адміністрації Президента.

«Система виборів за закритими партійними списками не виправдала себе на місцевому рівні. Депутати місцевої ради – це представник своєї територіальної громади, а не солдат будь-якої політичної партії», - заявив глава держави.

У зв’язку з цим він наголосив на необхідності розробки та ухвалення нового законодавства про місцеві вибори.

«Але це не повинно вирішуватися виключно центром. Нам важливо почути думку регіональних територіальних громад», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Звертаючись до присутніх на нараді керівників місцевих органів влади, Президент заявив, що очікує від них не пізніше 1 серпня пропозицій щодо системи організації та проведення місцевих виборів.