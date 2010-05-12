ЄНП висловила підтримку зусиллям Тимошенко

Учасники Політичної Асамблеї Європейської народної партії висловили підтримку принциповій і послідовній позиції та діям лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, а президент ЄНП Вільфред МАРТЕНС особливо відзначив її зусилля з об‘єднання проєвропейських демократичних сил в Україні.

Як повідомляється на офіційному сайтіЮ.ТИМОШЕНКО, засідання Політичної Асамблеї Європейської народної партії відбулося 10-11 травня у Вільнюсі.

Заступник голови ВО "Батьківщина" Григорій НЕМИРЯ, який брав участь у цьому засіданні, проінформував Асамблею про кроки, яких вживає "Батьківщина" та об‘єднана опозиція для протидії відродженню авторитаризму в Україні та здачі національних інтересів.

Під час свого виступу Г.НЕМИРЯ поінформував присутніх на засіданні про політичну ситуацію в Україні та її наслідки для відносин нашої держави з ЄС. Він навів факти, які свідчать про порушення принципу верховенства права, фундаментальних прав і свобод людини, відродження цензури, ігнорування прав опозиції та залякування владою політичних опонентів.

"Згортання демократії в Україні становить загрозу наближенню нашої держави до ЄС та є несумісним з європейськими цінностями і принципами", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, до складу ЄНП входять 72 партії-членів з 39 країн, 14 глав країн-членів ЄС та 6 голів країн, які не є членами ЄС, 14 членів Європейської комісії. ЄНП має найбільшу фракцію в Європарламенті. Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина", яке очолює Ю.ТИМОШЕНКО, є членом ЄНП.