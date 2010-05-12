Тимошенко викликають до ГПУ у справі часів Кучми?

Заступник голови Верховної Ради України, представник БЮТ Микола ТОМЕНКО заявляє, що лідера об’єднаної демократичної опозиції Юлію ТИМОШЕНКО викликають до Генеральної прокуратури за кримінальною справою, порушеною у 2003 році.

Про це він повідомив сьогодні в ефірі радіо “ЕРА ФМ”.

“Наскільки мені відомо, йдеться про справу 2003 року”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Водночас він зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО викликають до Генпрокуратури з політичних мотивів. “Йдеться про політичну справу. Відповідно до дій влади ми будемо діяти у подальшому”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Також він підкреслив, що опозиція протистоятиме політичному переслідуванню Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА повідомила, що 12 травня Ю.ТИМОШЕНКО викликають до Головного слідчого управління ГПУ для вручення постанови про порушення кримінальної справи.

"Проти Юлії ТИМОШЕНКО почалися прямі політичні репресії. 12 травня о 10.00 її викликають до Головного слідчого управління Генпрокуратури для вручення постанови про порушення кримінальної справи, що має на меті намагання її дискредитувати та обмежити пересування Україною та світом. На такі дії - політичні репресії - влада йде свідомо, аби послабити діяльність об’єднаної опозиції", - сказала М.СОРОКА.

За словами прес-секретаря, в Генеральній прокуратурі не поінформували, про яку саме кримінальну справу йдеться.